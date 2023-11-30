Демченко: пока отправишь шлем перекрасить — на это месяц уйдёт. Кругом санкции

Голкипер «Адмирала» Василий Демченко рассказал, когда сменит расцветку шлема и щитков для игры за дальневосточный клуб.

«Когда поменяю расцветку шлема и щитков? Занимаюсь этим вопросом, не так всё просто, чтобы сразу заказать форму, надо ждать три-четыре месяца, а то и больше. Особенно в нынешних условиях, когда кругом санкции и так далее. Тот же шлем перекрасить – пока отправишь – на это месяц уйдёт. Буду искать во Владивостоке место, чтобы плёнкой его обклеили, как один из вариантов. Я держу вопрос с экипировкой в голове и буду его обязательно решать», — сказал Демченко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

В текущем регулярном сезоне Демченко сыграл 13 встреч, в которых одержал пять побед с 88,7% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,03.

Полную версию эксклюзивного интервью с Василием Демченко читайте на «Чемпионате»: