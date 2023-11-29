Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Локомотив» отыгрался с 0:2 в третьем периоде, но уступил «Торпедо» по буллитам

В Нижнем Новгороде закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Торпедо» принимало ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 3:2.

Первые два периода обошлись без заброшенных шайб.

На девятой минуте третьей двадцатиминутки Владислав Фирстов с передачи Максима Летунова открыл счёт во встрече. На 11-й минуте периода Василий Атанасов с передачи Марка Марина удвоил преимущество подопечных Игоря Ларионова. На 13-й минуте периода Дмитрий Симашев с передачи Павла Красковского размочил счёт в игре. На 15-й минуте периода Максим Шалунов с передач Артура Каюмова и Мартина Герната сделал счёт равным.

В серии буллитов лучше оказались хозяева. Победный буллит на счету Алексея Кручинина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.



В следующем матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 нижегородское «Торпедо» примет на своём льду московское «Динамо» 3 декабря. Ярославский клуб сыграет в гостях с ХК «Сочи» 1 декабря.