Демченко: Шулака брали в «Авангард» на роль, как в «Адмирале», и не дали её реализовать

Голкипер «Адмирала» Василий Демченко рассказал, почему не получилось заиграть в «Авангарде» у защитника Либора Шулака, который вернулся в дальневосточный клуб 24 ноября 2023 года.

«Шулак? Хороший и отзывчивый парень. Не сказал бы, что он был лидером в раздевалке «Авангарда». В Омск его брали на такую же роль, которая была в «Адмирале», но не дали её реализовать. Когда у тебя Ткачёв и Буше в пятёрке на большинстве, то надо играть в большей степени на них. Либор любит взять шайбу и пробежаться с ней через всю площадку, а в «Авангарде» ему это делать запрещали», — сказал Демченко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, 29-летний игрок обороны перешёл в «Авангард» из дальневосточного клуба в мае 2023 года. В текущем сезоне на счету Либора 31 матч, где он забросил четыре шайбы и отдал восемь результативных передач.

Полную версию эксклюзивного интервью с Василием Демченко читайте на «Чемпионате»: