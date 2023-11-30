Демченко: Назаров — сильный и требовательный специалист, умеющий мотивировать игроков

Голкипер «Адмирала» Василий Демченко рассказал о работе известного тренера Андрея Назарова.

«С Антоном Бурдасовым играли в Counter-Strike, с Виталием Кравцовым тоже играли и пересекались. С Артемием Панариным из Коркино лично не знаком, его не видел. С Евгением Кузнецовым, бывает, увидимся летом на арене или в городе. С Валерой Ничушкиным раньше хорошо общались, но этим летом я его не видел.

Кстати, знаком с Андреем Назаровым. Помню, я был ещё совсем мальчишкой, играл по школе «Трактора». Меня пригласили потренироваться с первой командой и пройти предсезонку. Как раз Назаров тогда был главным тренером «Трактора». Сильный и требовательный специалист, умеющий здорово мотивировать игроков», — сказал Демченко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Василием Демченко читайте на «Чемпионате»: