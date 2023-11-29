Кори Перри прошёл процедуру драфта отказов, контракт с «Чикаго» расторгнут

Журналист и инсайдер TSN Крис Джонстон на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) сообщил, что нападающий Кори Перри прошёл процедуру безусловного драфта отказов и его контракт с «Чикаго Блэкхоукс» официально расторгнут. Хоккеист стал неограниченно свободным агентом.

Ранее Джонстон сообщал, что у Кори Перри есть 60 дней с момента расторжения контракта, чтобы подать жалобу на «Чикаго Блэкхоукс», при условии, что он решит это сделать.

Напомним, канадский нападающий пришёл в «Блэкхоукс» летом в качестве свободного агента. Два предыдущих сезона он провёл в «Тампа-Бэй Лайтнинг». В текущем регулярном чемпионате на его счету четыре гола и пять передач в 16 играх при показателе полезности «-6».

По данным ESPN, решение расстаться с Перри «Чикаго Блэкхоукс» принял после инцидента с сотрудником клуба.