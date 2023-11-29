Квартальнов — о последнем месте по большинству: качество хромает. Вообще везде хромает

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Квартальнов после поражения от ЦСКА (3:5) рассказал о проблемах в игре минского клуба.

«Что происходит у минского «Динамо» с большинством – команда идёт во всей КХЛ на последнем месте? Что происходит? Да вы всё сказали – последнее место в КХЛ. Последнее место, и здесь никуда от этого не деться. Мы над этим работаем, но что-то не идёт, что-то не получается. Забили гол, да, хорошо, но дальше были моменты «пять на три», когда тоже нужно было завершать. Я так думаю, что у нас очень сильно хромает качество, оно вообще у нас везде хромает. Нам надо быть покачественнее, это очень сильно беспокоит. И вы знаете, чуть-чуть мы медленноваты.

ЦСКА сегодня не забил в большинстве, но понятно, что они не будут вот таким большинством играть в плей-офф, у них там будут другие люди, поэтому тут точно нельзя сравнивать с этой командой. А у нас были возможности… И это тот показатель… Я давно об этом говорю. И ведь мы брали некоторых ребят под большинство, вы понимаете? Но что-то пока не идёт, и нам этих одного-двух голов не хватает. Всё время чуть-чуть», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.