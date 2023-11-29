Нападающий «Детройта» Кейн рассказал, когда может дебютировать за новый клуб

Новичок «Детройт Ред Уингз» нападающий Патрик Кейн рассказал, когда может состояться его дебют за клуб.

«Учитывая то, как я себя чувствую, я мог бы сыграть сегодня [с «Нью-Йорк Рейнджерс»]. Однако, вероятно, я немного покатаюсь с командой, акклиматизируюсь в новой ситуации и всё такое, начну с этого. Надеюсь, сыграю в течение недели или 10 дней, что-то в этом роде», — приводит слова Кейна официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, накануне стало известно, что 35-летний нападающий подписал с «Детройт Ред Уингз» однолетнее соглашение на сумму $ 2,75 млн. Игрок будет выступать в новой команде под 88-м номером. Форвард уже провёл первую тренировку с клубом.

Ранее Кейн прокомментировал подписание контракта с «красными крыльями».