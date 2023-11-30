Гол Артемия Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Детройт»

Сегодня, 30 ноября, «Нью-Йорк Рейнджерс» на своей площадке обыграл «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Мэдисон Сквер Гарден» завершилась со счётом 3:2 (0:0, 1:2, 2:0).

В составе «Рейнджерс» заброшенными шайбами отметились К’Андре Миллер, Джимми Веси, а также российский нападающий Артемий Панарин.

За «Детройт» голами отметились Мориц Зайдер и Робби Фаббри.

После 21 матча «Рейнджерс» занимают первое место в Восточной конференции с 33 очками. «Детройт» расположился на шестой строчке, набрав 25 очков в 21 игре.

Следующий матч «Рейнджерс» проведут с «Нэшвилл Предаторз», а «Детройт» сыграет с «Чикаго Блэкхоукс».