Гол Артемия Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Детройт»
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Сегодня, 30 ноября, «Нью-Йорк Рейнджерс» на своей площадке обыграл «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Мэдисон Сквер Гарден» завершилась со счётом 3:2 (0:0, 1:2, 2:0).
В составе «Рейнджерс» заброшенными шайбами отметились К’Андре Миллер, Джимми Веси, а также российский нападающий Артемий Панарин.
За «Детройт» голами отметились Мориц Зайдер и Робби Фаббри.
После 21 матча «Рейнджерс» занимают первое место в Восточной конференции с 33 очками. «Детройт» расположился на шестой строчке, набрав 25 очков в 21 игре.
Следующий матч «Рейнджерс» проведут с «Нэшвилл Предаторз», а «Детройт» сыграет с «Чикаго Блэкхоукс».
НХЛ - регулярный чемпионат
30 ноября 2023, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 2
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Панарин (Лафреньер, Миллер) – 24:37 1:1 Зайдер (Копп, Фаббри) – 28:43 (pp) 1:2 Фаббри (Берггрен, Копп) – 29:06 2:2 Миллер (Зибанеджад, Труба) – 49:14 3:2 Веси (Лафреньер, Трочек) – 55:45
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