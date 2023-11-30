Панарин спиной к воротам сыграл коньком, выведя партнёра один на один с голкипером

Сегодня, 30 ноября, «Нью-Йорк Рейнджерс» на своей площадке обыграл «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Мэдисон Сквер Гарден» завершилась со счётом 3:2 (0:0, 1:2, 2:0).

В середине второго периода красивый момент организовал нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин. Находясь спиной к чужим воротам, 32-летний россиянин сыграл коньком, шикарной передачей выведя Блейка Уилера один на один с голкипером «Детройта» Вилле Хуссо. Американский форвард не смог переиграть финского вратаря, лишив Артемия результативной передачи.

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В составе «Рейнджерс» заброшенными шайбами отметились К’Андре Миллер, Джимми Веси, а также открывший счёт в матче Панарин.