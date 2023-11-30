Панарин повторил достижение Мессье в «Рейнджерс» и находится в шаге от показателя Гретцки

Сегодня, 30 ноября, «Нью-Йорк Рейнджерс» на своей площадке обыграл «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Мэдисон Сквер Гарден» завершилась со счётом 3:2 (0:0, 1:2, 2:0).

В составе «Рейнджерс» заброшенной шайбой отметился Артемий Панарин. Российский форвард продлил результативную серию со старта сезона в домашних матчах до девяти, став первым игроком с подобным достижением в истории клуба в XXI веке.

Вообще же Панарин стал пятым игроком в истории «Рейнджерс» с как минимум подобной серией. Клубный рекорд по продолжительности серии с набранными очками со старта сезона в домашних матчах принадлежит Майку Роджерсу (15, сезон-1983/1984), второе место с 10 матчами делят Брайан Лич (сезон-1991/1992) и Уэйн Гретцки (cезон-1996/1997), а Панарин сегодня повторил достижение Марка Мессье (9, сезон-1992/1993).

Следующий домашний матч «синерубашечники» проведут 4 декабря с «Сан-Хосе Шаркс». В случае продления результативной серии на домашнем льду Артемий повторит достижение Лича и Гретцки.