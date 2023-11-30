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«Мы больше не друзья». Панарин пошутил о переходе Кейна в «Детройт»

«Мы больше не друзья». Панарин пошутил о переходе Кейна в «Детройт»
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Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин ответил шуткой на вопрос о том, общался ли он с Патриком Кейном, который на днях подписал контракт с «Детройтом» до конца сезона на $ 2,75 млн. Сегодня «Рейнджерс» одержали победу в матче с «Ред Уингз» со счётом 3:2, Кейн в матче участия не принимал, а Панарин отметился заброшенной шайбой.

«Разговаривал ли я с Кейном? Мы больше не друзья», — цитирует Панарина пресс-служба клуба.

Напомним, Кейн и Панарин дружат со времён выступления Артемия за «Чикаго», когда два нападающих играли в одном звене. В прошлом сезоне Патрик перешёл в «Рейнджерс» перед дедлайном и покинул команду по окончании первого раунда плей-офф, в котором «синерубашечники» уступили «Нью-Джерси» в семи матчах.

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