Овечкин споткнулся и упал на лёд на раскатке перед матчем с «Лос-Анджелесом»

В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Лос-Анджелес Кингз» и «Вашингтон Кэпиталз». Идёт третий период — впереди гости со счётом 2:1.

На раскатке перед матчем капитан «Вашингтона» Александр Овечкин подхватил шайбу и устремился к воротам, чтобы нанести бросок. Но нападающий не доехал до ворот, споткнулся и упал на колени. Отметим, что за стеклом стояло много персональных болельщиков Александра, некоторые из которых были в форме сборной России.

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В прошлом матче «Вашингтон» потерпел второе поражение подряд, уступив «Сан-Хосе» (1:2). Овечкин в прошедшем матче вновь не набрал очков. Россиянин остался без результативных баллов в трёх матчах подряд. В текущем сезоне на счету россиянина 12 (5+7) очков в 18 матчах.