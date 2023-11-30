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Овечкин споткнулся и упал на лёд на раскатке перед матчем с «Лос-Анджелесом»

Овечкин споткнулся и упал на лёд на раскатке перед матчем с «Лос-Анджелесом»
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В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Лос-Анджелес Кингз» и «Вашингтон Кэпиталз». Идёт третий период — впереди гости со счётом 2:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 ноября 2023, четверг. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
3-й период
1 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Калиев (Энглунд, Спенс) – 09:04     1:1 Манта (Макмайкл, Протас) – 12:12     1:2 Макмайкл (Манта, Протас) – 38:30    

На раскатке перед матчем капитан «Вашингтона» Александр Овечкин подхватил шайбу и устремился к воротам, чтобы нанести бросок. Но нападающий не доехал до ворот, споткнулся и упал на колени. Отметим, что за стеклом стояло много персональных болельщиков Александра, некоторые из которых были в форме сборной России.

ВИДЕО

В прошлом матче «Вашингтон» потерпел второе поражение подряд, уступив «Сан-Хосе» (1:2). Овечкин в прошедшем матче вновь не набрал очков. Россиянин остался без результативных баллов в трёх матчах подряд. В текущем сезоне на счету россиянина 12 (5+7) очков в 18 матчах.

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