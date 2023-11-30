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Вратарь «Вашингтона» Чарли Линдгрен с 38 сейвами признан первой звездой матча с «Кингз»

Вратарь «Вашингтона» Чарли Линдгрен с 38 сейвами признан первой звездой матча с «Кингз»
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В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Лос-Анджелес Кингз» и «Вашингтон Кэпиталз». Матч закончился победой гостей со счётом 2:1.

Первой звездой матча был признан вратарь «Вашингтона» Чарли Линдгрен, отразивший 38 бросков из 39 по своим воротам. Во многом благодаря игре голкипера «Кэпиталз» удалось удержать победный счёт и прервать двухматчевую серию поражений.

Второй звездой встречи признан форвард «Лос-Анджелеса» Артур Калиев, отметившийся заброшенной шайбой.

Третья звезда матча — нападающий «Вашингтона» Энтони Манта, на счету которого заброшенная шайба и результативная передача.

Отметим, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин результативными баллами не отметился.

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