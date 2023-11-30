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У нападающего «Ак Барса» Александра Радулова родился третий сын

У нападающего «Ак Барса» Александра Радулова родился третий сын
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У капитана «Ак Барса» Александра Радулова родился сын. Пресс-служба казанского клуба поздравила нападающего с этим знаменательным событием.

«Пополнение! Поздравляем Александра Радулова и его жену Анну с рождением сына», — говорится в сообщении пресс-службы казанского клуба.

Отметим, что это третий ребёнок в жизни Александра. Все трое являются сыновьями. Имена первых двух — Макар и Мирон.

37-летний хоккеист в текущем сезоне провёл 31 игру, в которых набрал 26 очков — забросил девять шайб и отдал 17 результативных передач с показателем полезности «-2». Всего в КХЛ Радулов сыграл 600 матчей, в которых набрал 683 очка — забросил 237 шайб и отдал 446 результативных передач.

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