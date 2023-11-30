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«Я видел большинство бросков». Линдгрен оценил победу в матче с «Лос-Анджелесом»

«Я видел большинство бросков». Линдгрен оценил победу в матче с «Лос-Анджелесом»
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Вратарь «Вашингтона» Чарли Линдгрен оценил победу в матче с «Лос-Анджелесом» (2:1). Голкипер отразил 38 бросков и был признан первой звездой матча. Линдгрен выиграл пять из последних шести своих матчей.

«Я думаю, что ребята сегодня передо мной хорошо поработали. Я видел большинство бросков по моим воротам, и это то, что мне нужно. «Кингз», возможно, лучшая команда, с которой мы играли в текущем сезоне. Для нас было очень важно приехать сюда и завоевать в упорной борьбе два очка», — цитирует Линдгрена пресс-служба клуба.

Линдгрен в текущем сезоне начинал в старте семь матчей, в которых одержал пять побед при одном шат-ауте, продемонстрировав процент отражённых бросков 93,4.

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