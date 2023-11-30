Канарейкин: будет хорошая история, если Ковальчук завершит свою карьеру в родном клубе

Заслуженный тренер России по хоккею Фёдор Канарейкин высказался о возможном возвращении 40-летнего нападающего Ильи Ковальчука в «Спартак».

«Это будет хорошо. Про Ковальчука давно всё сказано, про его карьеру все знают. Будет хорошая история, если Илья, будучи воспитанником московского «Спартака», завершит свою блестящую карьеру в родном клубе. Для сегодняшнего поколения будет хорошо, они будут видеть звезду в составе команды. В КХЛ сейчас нет много ярких игроков, в своё время он являлся лицом лиги, сейчас будет продолжение этой истории.

Сейчас травмирован основополагающий игрок команды — Иван Морозов, который занимал центр первого звена. Я вижу, что тренерский штаб найдёт место для Ковальчука. Находиться и играть с таким игроком будет большой школой для спартаковских игроков.

Возраст Ковальчука? Он себя хорошо держит, в хорошем физическом состоянии. Я не думаю, что ему потребуется много времени для того, чтобы набрать ритм и кондиции. В решающих матчах он принесёт пользу команде, потому что он умеет играть решающие игры. Тренерский штаб найдёт ему место», — цитирует Канарейкина Metaratings.ru.

40-летний Илья Ковальчук является воспитанником московского «Спартака», олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и трёхкратным обладателем Кубка Гагарина, финалистом Кубка Стэнли. Карьеру он приостановил после сезона-2020/2021. Последним клубом Ковальчука был «Авангард».