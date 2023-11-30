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Ак Барс — Автомобилист. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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«Рукастый парень». Шипачёв оценил мастерство новичков-легионеров «Ак Барса»

«Рукастый парень». Шипачёв оценил мастерство новичков-легионеров «Ак Барса»
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Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачёв оценил уровень мастерства новичков команды — форварда Райлли Барбера и защитника Митчелла Миллера.

«Как оценю дебют Барбера? Он хороший мастер – это видно по рукам, по броску. В дебютном матче Райли здорово сыграл. Думаю, нужна неделя, чтобы сыграться, понять, кто и куда должен ехать. По тренировкам видно, что и Митчелл Миллер – рукастый парень. Они нам помогут, внесут положительные новшества в нашу игру.

В каком эмоциональном состоянии пребывает команда после двух побед подряд? Стало получше, но есть над чем работать и в плане психологии, и в плане физики, тактики. Когда ты проигрываешь, то недорабатываешь во всех этих аспектах. Надо тренироваться, анализировать, чтобы радовать себя и наших болельщиков победами», — цитирует Шипачёва пресс-служба клуба.

Следующий матч «Ак Барс» проведёт сегодня с «Автомобилистом». Матч пройдёт в Казани и начнётся в 19:30 мск.

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