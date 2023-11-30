Дементьев: Овечкин — разноплановый хоккеист, не просто голеадор, но ещё и созидатель

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался о погоне капитана «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки и оценил игру россиянина в нынешнем сезоне НХЛ. В 19 матчах на счету нападающего 12 (5+7) очков.

«Овечкину пока приближение к рекорду Гретцки даётся всё тяжелее. Может, у Овечкина наступил уже предел и с учётом возраста не стоит ждать прежней результативности от Александра? На этот вопрос может ответить только он сам. На текущий момент он играет, выходит на лёд, борется и делает всё, чтобы вписать своё имя в историю НХЛ.

Не будем забывать, что «Кэпиталз» совсем недавно брали главный трофей НХЛ, а сейчас зрительский интерес прикован к снайперской гонке века. И чем ближе станет момент покорения рубежа, тем больше внимания будет сконцентрировано на любом матче «Вашингтона».

Может ли как-то сам Овечкин перестроить свою игру? Ему уже сложно меняться, надо идти по той дороге, которая приносит успех. Поиски могут занять определённое время. Но и называть его игроком одного броска не совсем верно. Мы видели много моментов, как Овечкин забивал после выходов «один в один», обыгрывал и отдавал великолепные пасы своим партнёрам. Это разноплановый хоккеист, не просто голеадор, но ещё и созидатель, – цитирует Дементьева «Спорт уик-энд».