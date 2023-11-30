Форвард «Вашингтона» Энтони Манта: «Кингз» действительно хороши

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Энтони Манта прокомментировал волевую победу своей команды в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» (2:1).

«Мы сделали большое дело. «Кингз» действительно хороши. Это хорошо сбалансированная команда, но мы нашли к ним подход», – приводит слова Манты официальный сайт НХЛ.

29-летний крайний нападающий «столичных» Энтони Манта набрал два очка в выездной встрече своей команды с «Лос-Анджелес Кингз», забив гол и отдав результативную передачу. Форвард отличился на 13-й минуте первого периода, сравняв счёт. Победную шайбу «Вашингтона» на 19-й минуте второго периода забросил партнёр Манты по тройке нападения Коннор Макмайкл. Этот результат позволил «Кэпиталз» прервать двухматчевую проигрышную серию.