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«Ванкувер» показал обновлённый логотип клуба на день коренных народов Америки

«Ванкувер» показал обновлённый логотип клуба на день коренных народов Америки
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«Ванкувер» показал обновлённый логотип клуба на день коренных народов Америки. Празднование пройдёт 5 декабря, когда «Кэнакс» проведут домашний матч с «Нью-Джерси».

Как отмечает пресс-служба «Кэнакс», обновлённый логотип символизирует семью, долголетие, гармонию, путешествия и общность. Основной синий цвет логотипа заменён на бирюзовый.

Фото: соцсети «Ванкувера»

В 23 матчах текущего сезона «Ванкувер» имеет 15 побед и восемь поражений. «Кэнакс» располагаются на втором месте в таблице Западной конференции НХЛ.

В предыдущем матче в Ванкувере «Кэнакс» обыграли «Анахайм Дакс» со счётом 3:1. Следующий матч канадский клуб проведёт на домашней площадке с «Вегас Голден Найтс». Матч пройдёт в ночь на 1 декабря и начнётся в 6:00 мск.

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