Инсайдер НХЛ рассказал о возможном опасном прецеденте после истории с Кори Перри

Известный инсайдер Франк Серавалли в статье на портале Daily Faceoff заявил, что после расторжения контракта Кори Перри с «Чикаго Блэкхоукс» может появиться опасный прецедент, при котором клубы смогут разрывать контракты без должного объяснения причин.

«Что, если бы Перри было 25 лет и он только прошлым летом продлил контракт на $ 70 млн? Можно ли было его вышвырнуть, не задавая вопросов? А как насчёт парней, подписавших долгосрочные контракты, по которым клубы переплачивают, не видя результатов от хоккеистов? Могут ли команды легко прекратить это, если в один из выходных какой-то парень совершил что-то аморальное?» — написал Серавалли в статье.

Ранее сообщалось, что «Чикаго Блэкхоукс» отстранил нападающего Кори Перри из-за инцидента с сотрудником клуба накануне выездной игры с «Коламбус Блю Джекетс».