Щитов рассказал о причине успешной игры Панарина в нынешнем сезоне НХЛ

Хоккейный эксперт Никита Щитов прокомментировал успешную игру российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в нынешнем сезоне НХЛ.

«Шансы Артемия Панарина выиграть «Харт Трофи»? Сложно сказать. Сезон длинный, а хоккей – травмоопасный вид спорта. Любое повреждение может вывести из строя на долгий срок. Было много примеров, когда один игрок лидирует, а потом случается травма и ничего уже не получается. Но если у Панарина будет идти так же, то всё может быть.

В чём причины такой мощной игры Панарина со старта сезона? У него в прошлом сезоне родился ребёнок, а для спортсменов это сильный эмоциональный всплеск. Хоккеист окрылён и может показать один из лучших сезонов в своей карьере. Связываю игру Панарина в том числе с этим. Он молодец, хороший атлет, достойный пример для подражания», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

Напомним, Панарин лидирует в списке кандидатов на «Харт Трофи» — приз, вручаемый наиболее ценному игроку по результатам голосования Ассоциации журналистов НХЛ.