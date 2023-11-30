«Металлург», уступив «Барысу», проиграл впервые с 29 октября 2023 года
В Астане закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Барыс» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
Для магнитогорского клуба это поражение стало первым с 29 октября 2023 года. Тогда в гостевой встрече с тольяттинской «Ладой» подопечные Андрея Разина уступили со счётом 3:4. После этого «Металлург» одержал 11 побед подряд, оступившись в сегодняшней встрече в столице Казахстана.
После 38 сыгранных матчей «Магнитка» набрала 54 очка и находится на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции и общей таблице Континентальной хоккейной лиги.
В следующем матче «Металлург» сыграет дома со СКА 3 декабря.
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