«Нам надо было опуститься на землю». Разин — о завершении победной серии «Металлурга»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин рассказал о гостевом поражении от «Барыса» (2:5) в Астане.

«Во-первых, «Барыс» с победой! Сегодня был запредельный действительно настрой. Они сыграли очень дисциплинированно плюс вратарь в нужные моменты выручил. Были моменты, когда мы могли «зацепиться», но, к сожалению, этого не произошло. С другой стороны, я не то, что рад, но нам надо было немного опуститься на землю, потому что столько побед приедаются и очень сложно мотивировать ребята на такие игры. Ествественно они смотрят на турнирную таблицу и думают, что соперник сам отдаст игру. У нас впереди домашняя серия с хорошими соперниками. Поэтому нам нужно было это поражение.

Матч между «Барысом» и «Магниткой» всегда проходят в такой бескомпромиссной борьбе? Сейчас слабых соперников практически нет. Каждая команда выходит и отдаётся полностью. Те игры действительно были тяжёлыми. Очень многое решает не мастерство, а дисциплина. Сегодня у «Барыса» это было на высшем уровне, а у нас не совсем.

Как влились в команду Никита Михайлис и Валерий Орехов? Михайлиса я давно лицезрею, он мне очень симпатизирует как хоккеист, потому что он помимо того, что мастер, он не боится черновой работы, очень работоспособный, двужильный, можно сказать. У него открывается второе дыхание и он может доставить шайбу в чужую зону, когда уже вся «пятёрка» наелась. Он долго вливался в коллектив, надо было притереться и мы ему долго партнёров искали. Последние игры они много забивали. Хочется ему пожелать больше таких игр, как с «Трактором», где он рекорд повторил.

Орехов — талантливый парень с хорошим катанием и видением площадки, кистевым броском. Единственное он был психологически зажат и то, что мы нашли ему пару с Егором Яковлевым помогло, но всё равно в Астане его «потрясывает» (улыбается).

Максим Мухаметов попадает в состав в дальнейшем? Мы его отсматривали на чемпионате мира и он там проявил себя хорошо и мы решили его взять в команду, но у нас здоровая конкуренция. То проходит, то не проходит. Развивается.

У Михайлиса есть шанс получить ассистентскую нашивку? У меня другой принцип немного. Не я назначаю нашивки. Перед сезоном команда выбирает капитана и четырёх помощников. Посмотрим.

Сейчас в основе «Металлурга» играет пять бывших игроков «Барыса», не возникает желания в Астане выставить барысовскую «пятёрку»? И возглавить сборную Казахстана (смеётся)? «Пятёрки» составляются не по национальностям, а другим качествам. Если бы проходил благотворительный матч, то можно», — приводит слова Разина Sports.kz.