И. о. главного тренера «Барыса» ответил на слухи про обмен голкипера Паскуале

Исполняющий обязанности главного тренера «Барыса» Галым Мамбеталиев прокомментировал победу над «Металлургом» (5:2) и ответил на слухи про возможный обмен голкипера клуба Эдди Паскуале.

«Сегодня ребята хорошо играли, дисциплинированно самое главное. Использовали моменты, большинство, начало проявляться. Играли все три периода с хорошим настроем и настроением.

Сегодня в первом звене были чисто казахстанские игроки, это посыл легионерам? На данный момент это звено — лидер, в каждой игре забивают поэтому и выходят. Как легионеры отреагировали? Нормально, они также получают игровое время.

Когда травмированные вернутся? Данияр, вроде, выздоравливает, начинает кататься. У ЛаБейта что-то со спиной было, не тренировался вчера, но в поездку готов ехать, вроде. У Гуркова отравление, планировали поставить на игру.

Два гола с «вершины» были забиты в большинстве, специально перестраивали розыгрыш большинства или ситуативно? Нет, мы изучали соперника и ребята договариваются между собой. Кто в большинстве играет уже проверенные ребята — хорошо двигают шайбу и видят площадку.

У «Барыса» 85 заброшенных шайб и 113 пропущенных, учитывая, что больше всего игр и половина сезона позади, как планируем исправлять ситуацию, чтобы войти в «восьмёрку»? Я работаю только полтора месяца, тяжело что-то исправить за это время. Доверяем ребятам, чтобы они показывали лучший хоккей. Не закрепощаем их, а наоборот даём свободу, но играть дисциплинированно и играть с хорошим желанием. Если они будут играть каждую игру с таким настроем, то победы будут.

Информация об обмене Паскуале? Я вообще не знаю об этом ничего. Не слышал и это не ко мне вопрос», — цитирует Мамбеталиева Sports.kz.