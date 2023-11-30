«Спартак» неожиданно проиграл аутсайдеру Запада «Куньлуню», пропустив пять шайб

В Мытищах закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Куньлунь Ред Стар» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.
На второй минуте первого периода Райан Меркли с передач Цзяна Фу и Джека Родевальда открыл счёт в матче. На 13-й минуте периода Девин Броссо с передачи Тайлера Вона удвоил преимущество хозяев.
На 17-й минуте второго периода Люк Локхарт с передачи Тайлера Вона забросил третью шайбу в ворота гостей.
На шестой минуте третьего периода Люк Локхарт с передач Девина Броссо и Кайла Вуда довёл счёт до крупного. На восьмой минуте периода Павел Порядин с передач Даниила Орлова и Егора Зайцева размочил счёт во встрече. На 12-й минуте периода Даниэль Усманов сделал счёт 2:4. На 15-й минуте периода Максим Цыплаков с передач Михала Чайковски и Александра Бурмистрова сократил отставание «Спартака» до минимума. В конце игры Цзян Фу установил окончательный счёт в матче.
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- 30 ноября 2023
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