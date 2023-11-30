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«Спартак» неожиданно проиграл аутсайдеру Запада «Куньлуню», пропустив пять шайб

«Спартак» неожиданно проиграл аутсайдеру Запада «Куньлуню», пропустив пять шайб
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В Мытищах закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Куньлунь Ред Стар» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

На второй минуте первого периода Райан Меркли с передач Цзяна Фу и Джека Родевальда открыл счёт в матче. На 13-й минуте периода Девин Броссо с передачи Тайлера Вона удвоил преимущество хозяев.

На 17-й минуте второго периода Люк Локхарт с передачи Тайлера Вона забросил третью шайбу в ворота гостей.

На шестой минуте третьего периода Люк Локхарт с передач Девина Броссо и Кайла Вуда довёл счёт до крупного. На восьмой минуте периода Павел Порядин с передач Даниила Орлова и Егора Зайцева размочил счёт во встрече. На 12-й минуте периода Даниэль Усманов сделал счёт 2:4. На 15-й минуте периода Максим Цыплаков с передач Михала Чайковски и Александра Бурмистрова сократил отставание «Спартака» до минимума. В конце игры Цзян Фу установил окончательный счёт в матче.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 ноября 2023, четверг. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
5 : 3
Спартак
Москва
1:0 Меркли (Фу, Родевальд) – 01:08 (5x4)     2:0 Броссо (Вон) – 12:44 (5x5)     3:0 Локхарт (Вон) – 36:29 (5x5)     4:0 Локхарт (Броссо, Вуд) – 45:18 (5x4)     4:1 Порядин (Орлов, Зайцев) – 47:53 (5x5)     4:2 Усманов – 51:04 (5x5)     4:3 Цыплаков (Чайковски, Бурмистров) – 54:54 (5x4)     5:3 Фу (Родевальд, Сомерби) – 58:26 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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