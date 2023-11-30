Лидеры Востока и Запада КХЛ проиграли клубам, занимающим последние места в конференциях

Сегодня, 30 ноября лидеры Восточной и Западной конференций магнитогорский «Металлург» и московский «Спартак» соответственно проиграли командам, которые шли на последних местах, как на Востоке, так и на Западе — «Барысу» и «Куньлуню».

Магнитогорский клуб в гостях уступил астанинской команде со счётом 2:5. Голами у «Магнитки» отметились Дмитрий Силантьев и Никита Михайлис.

Красно-белые проиграли в Мытищах «Куньлунь Ред Стар» 3:5, уступая по ходу встречи со счётом 0:4. «Спартак» сократил отставание до минимума, однако пропустил пятую шайбу и не смог перевести встречу в дополнительное время.

В следующем матче «Металлург» сыграет дома со СКА 3 декабря. «Спартак» в Уфе встретится с «Салаватом Юлаевым» 2 декабря.