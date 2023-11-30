Хоккеистку сборной Финляндии, которая получила тяжёлую травму шеи, частично парализовало

Капитан «ХВ71» Санни Хакала, которая получила тяжёлую травму шеи после столкновения с воротами, парализовало ниже грудной клетки с нарушением функции работы рук. Об этом хоккеистка написала на своей странице в социальной сети.

«Мне не только придётся прекратить играть в хоккей, но и, возможно, придётся всю жизнь провести в инвалидном кресле. Травма, которую я получила в прошлую пятницу, парализовала меня ниже грудной клетки с нарушением функции работы рук», — написала Хакала.

Напомним, Хакала получила травму, столкнувшись с воротами и повредив шею. Её доставили в больницу, где провели операцию. В составе сборной Финляндии Хакала завоевала две олимпийские бронзы, две бронзы и одно серебро чемпионатов мира.