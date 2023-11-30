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Бедард вместе с Кучеровым делит лидерство в сезоне по количеству голов в первых периодах

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард вместе с российским форвардом «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никитой Кучеровым делит первое место по количеству голов в первых периодах в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиге. Их у хоккеистов по восемь. Об этом сообщает Sportsnet Stats на странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

В текущем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги 18-летний Бедард сыграл 20 матчей, в которых забросил 10 шайб и отдал семь результативных передач, набрав в общей сложности 17 очков.

Никита Кучеров является лидером бомбардирской гонки в НХЛ, записав на свой счёт 15 шайб и 22 результативные передачи в 22 встречах регулярки лиги.

В следующем матче «Тампа» дома сыграет с «Питтсбург Пингвинз», «Чикаго» сыграет в гостях с «Детройт Ред Уингз».