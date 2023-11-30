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В «Спартаке» назвали срок восстановления получившего травму Шейна Принса

В «Спартаке» назвали срок восстановления получившего травму Шейна Принса
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов после поражения в гостевом матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 от «Куньлунь Ред Стар» рассказал о сроках восстановления нападающего красно-белых Шейна Принса.

«Состояние Принса? Он будет готов после декабрьской паузы», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, в текущем регулярном сезоне КХЛ 31-летний Принс сыграл 36 матчей, в которых забросил 10 шайб и отдал восемь результативных передач, набрав в общей сложности 18очков.

В Мытищах закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Куньлунь Ред Стар» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

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