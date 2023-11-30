Жамнов – о сенсационном поражении «Спартака»: команда вышла не готовой к игре

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал сенсационное поражение красно-белых от «Куньлунь Ред Стар» в Мытищах (3:5).

«Команда вышла не готовой к игре, а игра складывается из 60 минут, а не 20, которые играла команда в последнем периоде. Когда команда играет всего 20 минут, от этого и такой результат. Поэтому, к сожалению, мы сегодня проиграли.

До матча с «Динамо» у нас ещё есть игра с Уфой. Мы сейчас готовимся и думаем о следующем матче, а потом уже будем думать о «Динамо». Нам надо убрать те ошибки, которые мы совершили сегодня и быть готовыми к следующей игре», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Ранее Жамнов рассказал о сроках восстановления нападающего красно-белых Шейна Принса.