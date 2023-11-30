«Сегодня день подарков». Тренер «Автомобилиста» Н. Заварухин — о поражении от «Ак Барса»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение от «Ак Барса» (2:3) в гостевом матче регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Было хорошее начало, когда мы контролировали шайбу, создавали моменты — но попали на контратаку соперника. Должны были сами забивать в этой смене, однако дали хозяевам возможность воспользоваться этим шансом. Сегодня день подарков, индивидуальных ошибок, которые привели к поражению.

Недавно два игрока покинули команду — будут ли новички и какие линии мы намерены усилить? Хотели бы усилить команду крайним нападающим. Работа в этом направлении ведётся.

Была информация, что Кизимов надолго выбыл? Верная информация. У него начало реабилитации после операции. Скорее всего, он выбыл до конца сезона», — приводит слова Заварухина сайт «Ак Барса».

В следующем матче «Ак Барс» сыграет в Казани с нижнекамским «Нефтехимиком» 3 декабря. «Автомобилист» 2 декабря сыграет в гостях с «Куньлунь Ред Стар».