Тренер «Куньлуня» Игнатьев: в конце игры парни решили порадовать и болельщиков «Спартака»

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Виктор Игнатьев прокомментировал сенсационную домашнюю победу над «Спартаком» в Мытищах.

«Мне игра наша очень понравилась. Было хорошее движение. Мне понравился первый период — и не из-за счёта, а из-за игры. Сегодня сработало большинство. Мы готовились, знали, что «Спартак» здорово играет в меньшинстве. Нам эти два очка нужны, как воздух. В конце парни внесли немного интриги. Видимо, решили порадовать и болельщиков «Спартака», которые проделали путь из Москвы в Мытищи», — приводит слова Игнатьева официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

В Мытищах закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Куньлунь Ред Стар» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.