Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер «Куньлуня» Игнатьев: в конце игры парни решили порадовать и болельщиков «Спартака»

Тренер «Куньлуня» Игнатьев: в конце игры парни решили порадовать и болельщиков «Спартака»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Виктор Игнатьев прокомментировал сенсационную домашнюю победу над «Спартаком» в Мытищах.

«Мне игра наша очень понравилась. Было хорошее движение. Мне понравился первый период — и не из-за счёта, а из-за игры. Сегодня сработало большинство. Мы готовились, знали, что «Спартак» здорово играет в меньшинстве. Нам эти два очка нужны, как воздух. В конце парни внесли немного интриги. Видимо, решили порадовать и болельщиков «Спартака», которые проделали путь из Москвы в Мытищи», — приводит слова Игнатьева официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

В Мытищах закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Куньлунь Ред Стар» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

Материалы по теме
Видео
«Спартак» неожиданно проиграл аутсайдеру Запада «Куньлуню», пропустив пять шайб
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android