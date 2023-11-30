Кожевников: у Ковальчука харизма человека-победителя, он будет нужен «Спартаку» в плей-офф

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал возможный приход нападающего Ильи Ковальчука в «Спартак».

«Посмотрим, что он покажет на льду, отдыхал довольно долго, но он будет нужен на плей-офф. У Ильи есть харизма человека-победителя. Это важный элемент построения команды, особенно в играх на выбывание.

Думаю, что тройку Голдобина, Морозова и Порядина оставят. Ковальчук будет во втором звене. Но посмотрим ещё, как скоро восстановится Морозов. Если что, Голдобин может сыграть в центре.

Илья полезен в любой роли, он сильный, опытный игрок. Тут дело даже не в физических данных, а в навыках: чтение игры, пас, восприятие», – сказал Кожевников Metaratings.ru.

40-летний Илья Ковальчук является воспитанником московского «Спартака», олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и трёхкратным обладателем Кубка Гагарина, финалистом Кубка Стэнли. Он приостановил карьеру после сезона-2020/2021. Последним клубом Ковальчука был «Авангард».