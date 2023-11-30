«Лучшие 50 минут в сезоне». Нападающий «Куньлуня» — о победе над «Спартаком»

Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Спенсер Фу прокомментировал победу над «Спартаком» (5:3) в Мытищах.

«Сегодня была просто потрясающая игра. Наверное, наши лучшие 50 минут в сезоне. Но в последние 10 минут «Спартак» попробовал нас догнать, забросил несколько шайб. Было важно не допустить окончательного перелома игры, приятно, что мы одержали в итоге победу.

Это была моя 35-я шайба за «Куньлунь»? Несколько голов в Мытищах были запоминающиеся, сегодняшняя шайба тоже запомнится — это была важная шайба при большом количестве болельщиков. Здорово, что сегодня мы забросили пять шайб, это хорошая цифра. Такие игры добавляют уверенности. Болельщики на трибунах — это здорово. Я всё чаще замечаю наши джерси на болельщиках. Мы благодарны болельщикам, слышим, что нас поддерживают, это очень круто!», — цитирует Фу официальный сайт КХЛ.