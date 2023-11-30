Кори Перри выступил с официальным заявлением после ситуации в «Чикаго»

Нападающий Кори Перри выступил с официальным заявлением после ситуации, которая произошла в «Чикаго Блэкхоукс».

«Я хотел бы искренне извиниться перед всей организацией «Чикаго Блэкхоукс», включая владельцев, руководство, тренеров, сотрудников и моих товарищей по команде. Я также хотел бы извиниться перед болельщиками и моей семьёй. Мне стыдно за что, я подвёл вас всех. В результате моих действий появились домыслы и слухи. Меня тошнит от того, какое влияние это оказало на других, и я хочу прояснить, что эта ситуация никоим образом не касалась никого из моих товарищей по команде или их семей. Самое главное, я хочу напрямую извиниться перед теми, на кого это негативно повлияло. Я сожалею о воздействии, которое это оказало на других.

Моё поведение было неуместным и неправильным. Я начал работать с экспертами в области психического здоровья и злоупотребления психоактивными веществами, чтобы обсудить мою борьбу с алкоголем. Я предприму все необходимые шаги, чтобы гарантировать, что это никогда не повторится. Я надеюсь вернуть доверие и уважение всех, кто верил в меня на протяжении всей моей карьеры.

Ещё раз, я глубоко сожалею. Кори», — приводит заявление Перри журналист Крис Джонстон в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что «Чикаго Блэкхоукс» отстранил нападающего Кори Перри из-за инцидента с сотрудником клуба накануне выездной игры с «Коламбус Блю Джекетс».