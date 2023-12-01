Шабо вернётся в состав «Оттавы» после травмы

Защитник «Оттавы Сенаторз» Тома Шабо должен вернуться в состав команды в пятницу, сообщает Field Level Media. 26-летний хоккеист был помещён в долгосрочный список травмированных 28 октября из-за перелома руки. По словам главного тренера Ди Джея Смита, игрок должен был пропустить от четырёх до шести недель.

Шабо набрал три очка в семи играх в этом сезоне. Он проводит восьмой сезон в составе «Сенаторз» после того, как его выбрали под общим 18-м номером на драфте НХЛ 2015 года. В 388 матчах на счету канадца 232 (53+179) очка.

В сентябре 2019 года Шабо подписал с «Оттавой» восьмилетний контракт на сумму $ 64 млн после того, как сезоном ранее набрал 55 очков.

Ближайший матч «Сенаторз» проведут в гостях в ночь на 2 декабря против «Коламбус Блю Джекетс».