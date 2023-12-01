Костин второй день подряд заступился за партнёра. Сегодня он подрался с игроком «Чикаго»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейой лиги «Детройт Ред Уингз» приниает «Чикаго Блэкхоукс». В ходе третьего периода хозяева впереди — 5:1.

В середине второго периода участником инцидента стал российский нападающий «красных крыльев» Клим Костин. Он заступился за пропустившего силовой приём партнёра и подрался с защаитником «Чикаго» Коннором Мёрфи. Арбитры оценили действия Костина двумя малыми штрафами и ещё одним большим неспортивным штрафом, в общей сложности выписав россиянину 14 минут штрафного времени.

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Напомним, что сутками ранее российский нападающий Клим Костин также заступился за партнёра по команде в матче с «Рейнджерс», за что тогда был наказан малым штрафом за грубость.