Два очка Александра Баркова помогли «Флориде» разгромить «Монреаль»
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Сегодня, 1 декабря, «Флорида Пантерз» в гостях обыграла «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Белл-центр» завершилась со счётом 5:1 (0:0, 1:0, 4:1).
В составе «Флориды» заброшенными шайбами отметились Александр Барков, Сэм Беннетт, Эван Родригес, Картер Вераге и Оливер Экман-Ларссон. Ворота команды защищал российский вратарь Сергей Бобровский.
За «Монреаль» единственный гол забил Джонатан Ковачевич.
После 23 матчей «Флорида» занимает третье место в Восточной конференции с 30 очками. «Монреаль» расположился на 13 строчке, набрав 22 очка в 23 матчах.
Следующий матч «Флорида» проведёт с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Монреаль» сыграет с «Детройт Ред Уингз»
НХЛ - регулярный чемпионат
01 декабря 2023, пятница. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
1 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Барков – 27:07 0:2 Беннетт (Вераге) – 40:08 0:3 Родригес (Райнхарт, Барков) – 43:12 0:4 Вераге (Экблад, Родригес) – 45:49 (pp) 1:4 Ковачевич (Кофилд, Эванс) – 49:30 1:5 Экман-Ларссон (Куликов, Казинс) – 59:49
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