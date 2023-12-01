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Передача Орлова не помогла «Каролине» избежать поражения в матче с «Айлендерс»

Передача Орлова не помогла «Каролине» избежать поражения в матче с «Айлендерс»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.

В составе победителей отличились Бо Хорват, Симон Хольмстрём, Пьер Энгвалль, Кайл Палмьери и Мэтью Барзал. У «Каролины» голами отметились Джейлен Чатфилд, Джордан Стаал, Джек Друри и Себастьян Ахо. Российский защитник «Харрикейнз» Дмитрий Орлов записал на свой счёт результативную передачу.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 декабря 2023, пятница. 03:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 5
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Чатфилд (Бантинг, Орлов) – 08:08     1:1 Хорват (Барзал, Ли) – 18:00     2:1 Стаал (Мартинук, Славин) – 22:01     2:2 Хольмстрём (Пажо) – 35:59 (sh)     2:3 Энгвалль (Барзал, Добсон) – 38:03     3:3 Друри (Ноэсен, Нечас) – 40:39     3:4 Палмьери (Добсон, Барзал) – 46:41 (pp)     4:4 Ахо (Стаал, Бёрнс) – 59:57     4:5 Барзал (Добсон) – 62:46    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги регулярный чемпионат Западной конференции выиграл «Вегас Голден Найтс» (111 очков), а Восточной конференции — «Бостон Брюинз» (135 очков). Кубок Стэнли завоевал «Вегас», победивший в финальной серии «Флориду Пантерз» (4-1).

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