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Передача Орлова не помогла «Каролине» избежать поражения в матче с «Айлендерс»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.

В составе победителей отличились Бо Хорват, Симон Хольмстрём, Пьер Энгвалль, Кайл Палмьери и Мэтью Барзал. У «Каролины» голами отметились Джейлен Чатфилд, Джордан Стаал, Джек Друри и Себастьян Ахо. Российский защитник «Харрикейнз» Дмитрий Орлов записал на свой счёт результативную передачу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги регулярный чемпионат Западной конференции выиграл «Вегас Голден Найтс» (111 очков), а Восточной конференции — «Бостон Брюинз» (135 очков). Кубок Стэнли завоевал «Вегас», победивший в финальной серии «Флориду Пантерз» (4-1).