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Гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» разгромно обыграть «Нэшвилл»

Гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» разгромно обыграть «Нэшвилл»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал на своей площадке «Миннесоту Уайлд». Встреча состоялась на стадионе «Бриджстоун-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 6:1 (3:0, 2:0, 1:1).

В составе победителей отличились Коннор Дьюар (хет-трик), Джейкоб Миддлтон, Кирилл Капризов и Пэт Марун. Также российский нападающий Кирилл Капризов записал на свой счёт результативную передачу.

У «Нэшвилла» голом отметился Юусо Пярссинен с передач Райана Макдоны и Люка Евангелисты.

Напомним, в прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги регулярный чемпионат Западной конференции выиграл «Вегас Голден Найтс» (111 очков), а Восточной конференции — «Бостон Брюинз» (135 очков). Кубок Стэнли завоевал «Вегас», победивший в финальной серии «Флориду Пантерз» (4-1).

НХЛ - регулярный чемпионат
01 декабря 2023, пятница. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
1 : 6
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Дьюар (Дьюхейм, Росси) – 06:08     0:2 Миддлтон (Фолиньо, Дьюар) – 14:01     0:3 Капризов (Цуккарелло, Сперджен) – 14:32 (pp)     0:4 Марун (Голигоски, Годро) – 21:43     0:5 Дьюар (Капризов) – 31:12     1:5 Пярссинен (Макдона, Евангелиста) – 42:37     1:6 Дьюар (Леттьери, Богосян) – 49:47    
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