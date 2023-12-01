Гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» разгромно обыграть «Нэшвилл»

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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал на своей площадке «Миннесоту Уайлд». Встреча состоялась на стадионе «Бриджстоун-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 6:1 (3:0, 2:0, 1:1).

В составе победителей отличились Коннор Дьюар (хет-трик), Джейкоб Миддлтон, Кирилл Капризов и Пэт Марун. Также российский нападающий Кирилл Капризов записал на свой счёт результативную передачу.

У «Нэшвилла» голом отметился Юусо Пярссинен с передач Райана Макдоны и Люка Евангелисты.

Напомним, в прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги регулярный чемпионат Западной конференции выиграл «Вегас Голден Найтс» (111 очков), а Восточной конференции — «Бостон Брюинз» (135 очков). Кубок Стэнли завоевал «Вегас», победивший в финальной серии «Флориду Пантерз» (4-1).