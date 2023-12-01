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Передача Ничушкина не помогла «Колорадо» избежать поражения в матче с «Аризоной»

Передача Ничушкина не помогла «Колорадо» избежать поражения в матче с «Аризоной»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Колорадо Эвеланш». Встреча состоялась на стадионе «Хила Ривер-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

В составе победителей отличились Трэвис Бойд, Ник Шмальц, Майкл Карконе и Ник Бьюгстад. У «Колорадо» голами отметились Кейл Макар, Майлз Вуд и Натан Маккиннон. Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин записал на свой счёт результативную передачу.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 декабря 2023, пятница. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
4 : 3
ОТ
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Макар (Рантанен, Ничушкин) – 19:31 (pp)     1:1 Бойд (О'Брайен, Мозер) – 23:03     1:2 Вуд (Джонс, Колтон) – 24:44     2:2 Шмальц (Керфут, Келлер) – 36:22 (pp)     3:2 Карконе (Стечер) – 41:08     3:3 Маккиннон (Макар, Рантанен) – 51:04 (pp)     4:3 Бьюгстад – 64:39    

Напомним, в прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги регулярный чемпионат Западной конференции выиграл «Вегас Голден Найтс» (111 очков), а Восточной конференции — «Бостон Брюинз» (135 очков). Кубок Стэнли завоевал «Вегас», победивший в финальной серии «Флориду Пантерз» (4-1).

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