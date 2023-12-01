Передача Ничушкина не помогла «Колорадо» избежать поражения в матче с «Аризоной»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Колорадо Эвеланш». Встреча состоялась на стадионе «Хила Ривер-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.
В составе победителей отличились Трэвис Бойд, Ник Шмальц, Майкл Карконе и Ник Бьюгстад. У «Колорадо» голами отметились Кейл Макар, Майлз Вуд и Натан Маккиннон. Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин записал на свой счёт результативную передачу.
Напомним, в прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги регулярный чемпионат Западной конференции выиграл «Вегас Голден Найтс» (111 очков), а Восточной конференции — «Бостон Брюинз» (135 очков). Кубок Стэнли завоевал «Вегас», победивший в финальной серии «Флориду Пантерз» (4-1).
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