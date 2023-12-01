Тренер «Нэшвилла» — о поступке Капризова: мало что могу с этим поделать. Я не судья

Главный тренер «Нэшвилл Предаторз» Эндрю Брюнетт после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (1:6) прокомментировал самый резонансный эпизод встречи.

В одном из моментов в начале первого периода нападающий «дикарей» Кирилл Капризов травмировал защитника «хищников» Александра Каррье, ударив соперника в голову. Защитник не смог продолжить матч и сразу ушёл в раздевалку, а судьи, посовещавшись, выписали россиянину две минуты за атаку игрока, не владеющего шайбой.

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«Мне это совсем не понравилось. Это был немного хищный удар в голову. Очевидный. В моменте, где не было шайбы. Но я мало что могу с этим поделать. Я не судья», — приводит слова Брюнетта журналист Робби Стэнли.