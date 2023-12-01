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Макар вышел на чистое второе место в истории «Колорадо» по передачам среди защитников

Макар вышел на чистое второе место в истории «Колорадо» по передачам среди защитников
Кейл Макар
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» принимал «Колорадо Эвеланш». Матч завершился со счётом 4:3 в пользу «койотов», одержавших победу в овертайме.

В составе «лавин» результативной передачей отметился защитник Кейл Макар, для которого эта передача стала 208-й за карьеру в НХЛ. На 52-й минуте матча 25-летний хоккеист помог реализовать большинство Натану Маккиннону.

Таким образом канадский игрок обороны вышел на чистое второе место в истории «Колорадо» по передачам среди защитников, превзойдя результат Джона-Майкла Лайлса (207). Клубный рекорд в этой номинации принадлежит Тайсону Бэрри (232).

Ранее в этом матче Кейл также отметился заброшенной шайбой. В нынешнем сезоне на счету Макара стало 34 (7+27) очка в 22 матчах регулярного чемпионата.

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