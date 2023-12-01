«Это случается редко». Вратарь «Питтсбурга» Джерри оценил свой гол в ворота «Тампы»

Вратарь «Питтсбурга» Тристан Джерри прокомментировал свой гол в ворота «Тампа-Бэй» (4:2). 28-летний голкипер стал всего 10-м голкипером, забившим в НХЛ в XXI веке.

«Честно говоря, это довольно здорово. Это то, что случается довольно редко. Очень немногие это сделали. Так что это определённо очень круто. Но, честно говоря, победа значит больше.

Соперник очень удачно отдал мне шайбу прямо на клюшку, и мне даже не пришлось её ловить. Шайба медленно катилась ко мне, и я просто бросил её с ходу и попал в ворота. Конечно, здорово, когда ты можешь это сделать. Всё сложилось для меня удачно», — цитирует Джерри пресс-служба НХЛ.

Для Джерри этот гол стал первым в его карьере на уровне НХЛ. До конца третьего периода оставалось играть 68 секунд.