Гол Кузьменко не спас «Ванкувер» от поражения в матче с «Вегасом», Барбашёв набрал 2 очка

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Ванкувером» и «Вегасом». Победу в матче одержали гости со счётом 4:1.

В составе «Вегаса» голом и результативной передачей отметился нападающий Иван Барбашёв. Ещё один россиянин в составе «Ванкувера», Андрей Кузьменко, также забил гол. Заброшенная шайба и две результативные передачи на счету форварда «Вегаса» Джека Айкела.

Кузьменко не забивал на протяжении четырёх матчей.