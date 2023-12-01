Гол Кузьменко не спас «Ванкувер» от поражения в матче с «Вегасом», Барбашёв набрал 2 очка
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В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Ванкувером» и «Вегасом». Победу в матче одержали гости со счётом 4:1.
НХЛ - регулярный чемпионат
01 декабря 2023, пятница. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
1 : 4
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Барбашёв (Айкел, Стоун) – 04:46 0:2 Айкел (Барбашёв, Хаг) – 16:18 0:3 Карлссон (Айкел, Пьетранджело) – 31:27 (pp) 0:4 Хауден (Пьетранджело, Амадио) – 40:16 1:4 Кузьменко (Миллер, Бёзер) – 44:01
В составе «Вегаса» голом и результативной передачей отметился нападающий Иван Барбашёв. Ещё один россиянин в составе «Ванкувера», Андрей Кузьменко, также забил гол. Заброшенная шайба и две результативные передачи на счету форварда «Вегаса» Джека Айкела.
Кузьменко не забивал на протяжении четырёх матчей.
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