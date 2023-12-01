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Овечкин вплотную приблизился к отметке в 1500 набранных очков в НХЛ

Овечкин вплотную приблизился к отметке в 1500 набранных очков в НХЛ
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» на своей площадке принимал «Вашингтон Кэпиталз». Матч закончился победой гостей в результативном матче со счётом 5:4.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 декабря 2023, пятница. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Манта – 01:27     1:1 Люно – 01:49     2:1 Лисон (Карлссон) – 07:51     2:2 Уилсон – 15:54     2:3 Уилсон (Овечкин, Карлсон) – 18:39 (pp)     2:4 Дауд (Сандин, Обе-Кюбель) – 18:59     3:4 Макгинн (Лисон, Люно) – 51:45     3:5 Уилсон (Овечкин, Карлсон) – 54:22 (pp)     4:5 Ватрано (Киллорн) – 59:32    

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прервал четырёхматчевую серию без набранных очков в НХЛ. До этого последний раз Овечкин отмечался результативным действием 19 ноября, когда забил в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3). Россиянин отметился двумя результативными передачами.

Для проведшего 1367-й матч в НХЛ 38-летнего капитана столичной команды это результативное действие стало 1499-м за карьеру в североамериканской лиге. Теперь он находится в одном очке от достижения отметки в 1500 баллов в НХЛ. Сейчас в активе Овечкина 1499 (827+672) очков в 1367 матчах.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 20 матчах, в которых набрал 14 (5+9) очков при нейтральном показателе полезности.

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