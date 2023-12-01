Хет-трик Уилсона помог «Вашингтону» обыграть «Анахайм», Овечкин отдал две передачи

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» на своей площадке принимал «Вашингтон Кэпиталз». Матч закончился победой гостей в результативном матче со счётом 5:4.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился двумя результативными передачами. Главным героем матча стал нападающий «Кэпиталз» Том Уилсон, оформивший хет-трик. Отметим, что «Вашингтон» забил два гола в большинстве. «Вашингтон» сегодня забил наибольшее для себя количество голов за один период в этом сезоне НХЛ, забросив четыре шайбы в первом периоде. Ранее «Кэпиталз» в нынешней регулярке четыре гола за один период ещё не забивали.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
«Вашингтон» одержал вторую победу подряд. В следующем матче «Кэпиталз» встретятся с «Вегасом» 3 декабря на выезде.
- 1 декабря 2023
-
09:20
-
09:05
-
08:50
-
08:45
-
08:35
-
08:30
-
08:29
-
08:10
-
07:58
-
07:50
-
07:48
-
07:35
-
07:29
-
07:15
-
07:09
-
06:58
-
06:52
-
06:49
-
06:45
-
06:31
-
06:24
-
06:24
-
06:03
-
06:00
-
05:50
-
05:39
-
05:36
-
05:29
-
04:56
-
04:16
-
03:36
-
03:18
-
02:45
-
01:00
-
00:30