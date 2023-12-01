Хет-трик Уилсона помог «Вашингтону» обыграть «Анахайм», Овечкин отдал две передачи

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» на своей площадке принимал «Вашингтон Кэпиталз». Матч закончился победой гостей в результативном матче со счётом 5:4.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился двумя результативными передачами. Главным героем матча стал нападающий «Кэпиталз» Том Уилсон, оформивший хет-трик. Отметим, что «Вашингтон» забил два гола в большинстве. «Вашингтон» сегодня забил наибольшее для себя количество голов за один период в этом сезоне НХЛ, забросив четыре шайбы в первом периоде. Ранее «Кэпиталз» в нынешней регулярке четыре гола за один период ещё не забивали.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Вашингтон» одержал вторую победу подряд. В следующем матче «Кэпиталз» встретятся с «Вегасом» 3 декабря на выезде.