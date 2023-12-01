Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК Сочи — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хет-трик Уилсона помог «Вашингтону» обыграть «Анахайм», Овечкин отдал две передачи

Хет-трик Уилсона помог «Вашингтону» обыграть «Анахайм», Овечкин отдал две передачи
Аудио-версия:
Комментарии

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» на своей площадке принимал «Вашингтон Кэпиталз». Матч закончился победой гостей в результативном матче со счётом 5:4.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 декабря 2023, пятница. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Манта – 01:27     1:1 Люно – 01:49     2:1 Лисон (Карлссон) – 07:51     2:2 Уилсон – 15:54     2:3 Уилсон (Овечкин, Карлсон) – 18:39 (pp)     2:4 Дауд (Сандин, Обе-Кюбель) – 18:59     3:4 Макгинн (Лисон, Люно) – 51:45     3:5 Уилсон (Овечкин, Карлсон) – 54:22 (pp)     4:5 Ватрано (Киллорн) – 59:32    

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился двумя результативными передачами. Главным героем матча стал нападающий «Кэпиталз» Том Уилсон, оформивший хет-трик. Отметим, что «Вашингтон» забил два гола в большинстве. «Вашингтон» сегодня забил наибольшее для себя количество голов за один период в этом сезоне НХЛ, забросив четыре шайбы в первом периоде. Ранее «Кэпиталз» в нынешней регулярке четыре гола за один период ещё не забивали.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Вашингтон» одержал вторую победу подряд. В следующем матче «Кэпиталз» встретятся с «Вегасом» 3 декабря на выезде.

Материалы по теме
Александр Овечкин прервал четырёхматчевую серию без набранных очков в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android