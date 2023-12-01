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Хоккеисты «Нэшвилла» попытались отомстить Капризову за спорный силовой приём

Хоккеисты «Нэшвилла» попытались отомстить Капризову за спорный силовой приём
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На стадионе «Бриджстоун-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал на своей площадке «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:1 (3:0, 2:0, 1:1).

В одном из моментов в начале первого периода нападающий «дикарей» Кирилл Капризов травмировал защитника «хищников» Александра Каррье, ударив соперника в голову. Защитник не смог продолжить матч и сразу ушёл в раздевалку, а судьи, посовещавшись, выписали россиянину две минуты за атаку игрока, не владеющего шайбой. Позднее в концовке первого периода хоккеисты «Нэшвилла» попытались отомстить Капризову, из-за чего состоялась массовая потасовка.

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По итогам стычки были удалены на две минуты по два игрока каждой команды, в том числе Капризов.

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