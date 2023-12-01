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«Когда Кирилл говорит тебе бросать, ты бросаешь». Дьюар оценил свой гол с паса Капризова

«Когда Кирилл говорит тебе бросать, ты бросаешь». Дьюар оценил свой гол с паса Капризова
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Нападающий «Миннесоты» Коннор Дьюар оценил свой второй гол в ворота «Нэшвилла» (6:1). Форвард получил пас от Кирилла Капризова и хотел вернуть шайбу россиянину назад, но тот закричал ему: «Бросай!» Дьюар стал автором хет-трика и был признан первой звездой матча с «Предаторз».

«Когда Кирилл говорит тебе бросать, ты бросаешь», — цитирует Дьюара пресс-служба клуба.

Примечательно, что за несколько минут до конца третьего периода Дьюар забросил свою четвёртую шайбу, которая была отменена после видеопросмотра из-за положения «вне игры».

Капризов отметился голом и результативной передачей, а также получил три малых штрафа. Россиянин отметился спорным силовым приёмом в начале матча, попав в голову хоккеисту «Нэшвилла».

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Капризов — о голе Дьюара: он хотел отдать мне пас назад, но я крикнул ему: «Бросай!»
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